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Гербольдт: номер Ягудина на турнире шоу-программ — вне конкуренции

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Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о проведении турнира шоу-программ «Русский вызов» в Москве.
Гербольдт: номер Ягудина на турнире шоу-программ — вне конкуренции
  • РИА Новости

«Очень понравилось шоу. Считаю, что нужно ещё такие делать. Больше всего запомнился номер Ягудина. Он был вне конкуренции вчера. Но в целом мне настолько вчера всё это понравилось, я вдохновилась и поняла для себя, что тоже бы с удовольствие приняла участие», — приводит слова Гербольдт «Спорт-Экспресс».

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на баллы фигуристки Евгении Медведевой на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

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