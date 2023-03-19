Гербольдт: номер Ягудина на турнире шоу-программ — вне конкуренции

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о проведении турнира шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

«Очень понравилось шоу. Считаю, что нужно ещё такие делать. Больше всего запомнился номер Ягудина. Он был вне конкуренции вчера. Но в целом мне настолько вчера всё это понравилось, я вдохновилась и поняла для себя, что тоже бы с удовольствие приняла участие», — приводит слова Гербольдт «Спорт-Экспресс».

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на баллы фигуристки Евгении Медведевой на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.