Пародии Ветлугина, день рождения Ягудина и Загитова в образе Монро: чем запомнился турнир шоу-программ

Алексей Ягудин получил максимальную оценку от жюри и выиграл первый в истории турнир шоу-программ «Русский вызов», исполнив номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а третье досталось Анне Щербаковой. При этом члены жюри и болельщики отметили призами номера ещё восьми участников, но оставили без внимания пародии Матвея Ветлугина, доведшие зал до экстаза. А вот попытка Алины Загитовой перевоплотиться в Мэрилин Монро вышла не слишком удачной.

Одним только фактом совершенно безудержной рекламы турнир шоу-программ как бы подразумевал, что для победы в нём фигуристам будет недостаточно стандартного показательного номера, пусть даже специально подготовленного конкретно к этому мероприятию. Так и вышло. Красивых постановок было немало, но с реальным креативом всё-таки не задалось.

Такая мысль возникала при просмотре первых двух выступлений. Макар Игнатов выбрал для своего перформанса тему из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» с переодеванием из управдома в царя, а вице-чемпионы Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали композицию «Шахматы», самым оригинальным моментом которой стал выезд партнёрши из свадебного платья, сделанного в виде футляра. На этом оригинальность заканчивалась. Танец постоянно как бы отсылал к спортивным программам пары: те же элементы, поддержки, заход в тодес и финальная поза.

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Первый номер, под который реально захотелось встать, был исполнен Матвеем Ветлугиным. Его ледовый квадриптих, составленный из четырёх узнаваемых образов (Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина) был настолько хорош по задумке, что, конечно же, хочется отдельно упомянуть постановщика. Татьяна Прокофьева насытила программу столь узнаваемыми, присущими каждому из перечисленных фигуристов движениями, что это реально вызвало восторг у всех, кто хоть немного понимает в фигурном катании. Просто по сюжету шоу, что было очевидно с самого начала, победить звёзд первой величины в нём по определению не мог человек с фамилией Ветлугин. Не нужно было ждать конца соревнований, чтобы понять: получив свои 14,91, Матвей откатится на одно из последних мест.

Двукратная вице-чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова с композицией под Шакиру поразила физической формой (едва ли не лучшей в женском разряде турнира) и вызвала сожаление, что российское фигурное катание как спорт лишено столь яркой спортсменки. Но идея номера оказалась стандартной: фигуристка вышла на лёд в балахоне и колпаке, потом сняла то и другое и начала кататься. Сумма 16,0 внесла предельную ясность в судейство. А именно — подтвердила, что оценки, выставляемые не слишком компетентным, но очень заслуженным жюри (Николай Цискаридзе, Валентин Юдашкин, Евгений Миронов, Алла Сигалова, Борис Эйфман) имеют чисто символическую связь с реальностью.

Зато в действе внезапно появился сюжет. Оценка Радионовой косвенно свидетельствовала, что судьям больше нравятся девушки. Андрей Мозалёв этим воспользовался: вышел на лёд с подтанцовкой из семи полуобнажённых нимф. Ведущий шоу Дмитрий Хрусталёв съязвил по этому поводу, что самое яркое впечатление — это уход девушек со льда. Уползали нимфы на четвереньках, чтобы не испортить шпильками лёд. Но смотрелось затейливо.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, в этом сезоне почти примерившие на себя титул первой танцевальной пары страны, оказались в более выигрышном положении, поскольку ни на что не претендовали. Их задача заключалась прежде всего в том, чтобы не потеряться в звёздном составе, а в идеале — попытаться обратить на себя внимание. Всё это прекрасно было реализовано под Gangnam Style. Более того: в сравнении с Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным фигуристы действительно выглядели выигрышнее. Действующие чемпионы страны первую половину выступления фактически простояли на одном месте: она — с бокалом, он — со шваброй. Во второй части они ходили по льду пешком и в довершение сорвали поддержку.

По справедливости, Туктамышева в компании участников должна была подняться гораздо выше, чем оказалась. Лиза доросла в фигурном катании до состояния артистки, способной блестяще воплотить любой образ и роль. Сама постановка выглядела не слишком оригинальной, но реквизит — балетный станок на льду — был куда более уместным, нежели рояль у Петра Гуменника, вигвам из шкур у Камилы Валиевой или уходящая под купол лестница из зонтиков у Михаила Коляды.

Несколькими движениями Туктамышевой удалось продемонстрировать, что балетный станок при умелом с ним обращении может быть столь же эротическим снарядом, как шест в стрип-баре. А такое всегда имеет спрос в любом шоу. Плюс в программу органично вписались два двойных акселя. Было ли это по достоинству оценено? Скорее нет, чем да. Причину уже в самом конце шоу доходчиво объяснил Цискаридзе. Сказал, что правила судейства так и остались для него не слишком понятными, сравнивать было тяжело, а тем более невозможно заранее понять, кого и на какое место поставить.

На самом же деле предварительный расклад в той или иной степени имелся в голове у каждого. До начала турнира логично было предположить, что на победу в столь телевизионном мероприятии должны претендовать наиболее раскрученные в плане медийности фигуры: Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова или как минимум Евгения Медведева. Но всех четверых подсекли постановки — в этом плане шоу-турнир точно не стал звёздным часом для Даниила Глейхенгауза: лучшей из его работ стал, пожалуй, номер Софьи Акатьевой.

Российская фигуристка Евгения Медведева

РИА Новости

© Александр Вильф

Для Медведевой был сделан номер под живое пение Mia Boyko с отсылкой к теме Пхёнчхана. Каталась Женя прекрасно, но программа не прозвучала. Во-первых, она ушла под более яркое впечатление сезона — возвращение к теме олимпийского Пекина Камилы Валиевой — и не могла не вызвать ощущения вторичности. Во-вторых, в быстротечном мире женского одиночного катания уже успело подрасти поколение, которое толком не помнит Игры-2018 и знает Алину Загитову не как чемпионку ОИ, а больше как ведущую «Ледникового периода­» с претензией на то, чтобы считаться журналисткой и певицей.

Валиева показала добротно скроенный номер, но без какой бы то ни было изюминки, если не считать таковой уже упомянутый вигвам из шкур, или пролившийся на фигуристку с купола дождь, который (здесь не помешало бы либретто) она же своим бубном и вызвала.

Что до Щербаковой, она была хороша на льду, как всегда, но (простите за вкусовщину) олимпийская чемпионка заслуживала несколько большего, нежели олицетворение мечтаний стареющего разведчика Штирлица, о чём зрителям на протяжении всего номера как бы напоминал выведенный на экран видеоряд.

Выступление Загитовой в образе Мерилин Монро получилось и вовсе скомканным. Не сыграла даже единственная творческая находка — вентиляционная установка, взметнувшая платье фигуристки в финальной позе. Скорее, это заставляло задуматься, что во времена культовой американской актрисы ещё не считалось зазорным указывать на излишне впечатляющие габариты. И что Монро не мешало бы сбросить десяток килограммов, прежде чем влезать на вентилятор.

Не прозвучал, кстати, должным образом и трогательный номер вице-чемпионов Пекина Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Но лишь потому, что подобную лирику в их исполнении все уже много раз видели.

Вот и получилось, что, вместо ожидаемых звёздных выступлений на первый план по общему впечатлению вышли те, кому, как подшучивали журналисты, впору было соревноваться в категории «Спасибо, что живой».

Российская фигуристка Алина Загитова

РИА Новости

© Александр Вильф

Особняком я бы поставила здесь олимпийских чемпионов Сочи Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Несмотря на то, что до выхода на лёд в «Мегаспорте» супружеская пара 2,5 года не каталась вместе, энергетики и харизмы в них оказалась больше, чем в тех, с кем Максим успел поработать в качестве тренера.

Подобное можно было сказать и о Татьяне Тотьмяниной с Максимом Марининым, последнее соревновательное выступление которых датируется 13 февраля 2006 года. Хотя по идее постановки, пусть даже она оказалась несколько сырой и необкатанной, пальму первенства среди спортивных пар стоило бы отдать чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Большого футбола на льду точно никогда ещё не было. Тем более — с тренером в ипостасях судьи и вратаря, а также с тодесом и поддержками, в которых партнёрша не выпускает из рук мяч.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв произвели не слишком большое впечатление постановкой, но приятно удивили формой: если бы эта парочка вздумала вернуться в спорт, на фоне нынешних танцевальных пар они точно не потерялись бы.

Алексей Ягудин, отмечавший в субботу 43-ю годовщину, совершенно неожиданно оказался на турнире в своей, обособленной категории. До него успели выступить многие одиночники и появился повод задуматься: какой именно должна быть мужская программа, чтобы запомниться, произвести впечатление, заставить зал ахнуть и зайтись в восторге? Наверное, её могли бы украсить какие-то совершенно необыкновенные шаги, как 21 год назад с его «Зимой» это сделала «дорожка», которая воспринимается на «ура» и сейчас. Этого можно было бы ждать от выдающегося катальщика Михаила Коляды, но не сложилось. Даже в предельно облегчённой программе он умудрился сделать «бабочку», а сама постановка с зонтиком вызывала в памяти совершенно гениальный номер четырёхкратного чемпиона мира Курта Браунинга «Поющие под дождём», но никакого сравнения с ним Коляда не выдерживал. Как и Евгений Семененко — с показательным номером олимпийского чемпиона Альбервиля Виктора Петренко в паре с куклой.

Российский фигурист Алексей Ягудин

РИА Новости

© Александр Вильф

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев пошёл по более простому пути, просто катаясь под красивую песню на слова Сергея Есенина. Но и это выглядело уже несколько приевшимся. «Маленький принц» Марка Кондратюка, выращивающего на льду свою Розу, тоже не слишком пришёлся по нраву публике. Возможно, требовал либретто.

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Ягудин стал первым и единственным, кто поднял зал, включая всю судейскую панель. А зрителя, как известно, не обманешь. Это был однозначный триумф не только исполнителя, но и постановщика — Ильи Авербуха. «Великий человек, который поставил этот номер», — оценила увиденное Алла Сигалова.

В грустно-ироничной, в стиле чаплинского юмора Ne Me Quittes Pas Алексей выполнил тройной тулуп лучше, чем это делал Семененко, а дорожку (с отсылом к «Зиме») более выразительно, хотя и менее амплитудно, чем Ветлугин. Заодно он убрал на второй план Хрусталёва. А фразу: «У кого-нибудь на дне рождения было десять тысяч человек гостей?» можно было заносить в мемы. Итог — 20.0. Все «десятки».

Совершенно гениальное исполнение феноменальной постановки очень ярко высветило то, чего турниру шоу-программ не хватило наиболее сильно: реальной крышесносной и непримиримой дуэли. Противостояния Ягудина и Плющенко. Она реально могла бы взорвать «Мегаспорт», разнести его в клочья. Но не сложилось. Оставалось ностальгически грустить об этом и заодно думать, что те десять миллионов рублей, которые запросил за своё участие в шоу Евгений, уже как-то не кажутся запредельной суммой за такое зрелище.