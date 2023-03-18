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Сергей Полунин — о Плющенко: на него смотришь и понимаешь, что умение так кататься — это дар

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Артист балета Сергей Полунин высказался об уровне мастерства олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко.
Сергей Полунин — о Плющенко: на него смотришь и понимаешь, что умение так кататься — это дар
  • РИА Новости

«Некоторые спортсмены, знаю, рассуждают так: зачем мне ставить руки, если я сделаю крутой прыжок и получу больше баллов? Зачем тратиться на репетиции, на работу у станка? Но это уже выбор самого спортсмена. При этом есть люди как Евгений Плющенко, на которого смотришь и понимаешь, что умение так кататься — это дар», — заявил Полунин RT.

Он также отметил, что вдохновлялся творчеством фигуриста во времена обучения за границей. 

«Не сказал бы, что фанат, но я действительно его люблю. Когда учился в хореографической школе в Британии, мой лучший друг, итальянец, мне показывал видео Евгения. Мы смотрели, как он катается, и это вдохновляло. Потому что внутри Евгения всегда был образ. Образ человека, который живёт на льду, пусть даже не осознавая этого. Драматический запас там до неба. В руках гениального режиссёра Плющенко мог бы стать гениальным исполнителем», — добавил Полунин.

Ранее председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер рассказала, когда комитет рассмотрит слова Плющенко в адрес судей.

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