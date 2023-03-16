Комиссия по этике ФФККР рассмотрит слова Плющенко в адрес судей 20 марта

Председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер рассказала, когда комитет рассмотрит слова олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко в адрес судей.

«20 марта. Для того комиссия и собирается, чтобы всё это обсуждать. Конечно, предварительно обговаривали с Александром Коганом, Плющенко и Софьей Федченко. У нас там 10 вопросов в повестке — все они будут рассмотрены», — приводит слова Рабер РИА Новости.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее Плющенко заявил, что год не будет общаться с прессой на тему судейства.