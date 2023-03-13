Конфузы Медведевой, смена амплуа Усачёвой и обида Константиновой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева призналась, что «украла» цепочку у Егора Шипа, а также рассказала о досмотре в аэропорту в нижнем белье. Алина Загитова объяснила, зачем продолжает заниматься боксом. Дарья Усачёва решила перейти из одиночного катания в танцы на льду, а Анна Погорилая и Станислава Константинова пожаловались на организаторов турнира шоу-программ. В свою очередь, Татьяна Тарасова обрушилась с критикой на Тессу Вирту, подписавшую письмо против допуска российских спортсменов до Олимпиады. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Воспоминания Медведевой о конфузах

Евгения Медведева приняла участие в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю». Основное условие игры заключается в том, чтобы отвечать на каверзные вопросы о собственной биографии, а в случае ошибки — рассказывать историю, за которую было стыдно. Вице-чемпионка Пхёнчхана не справилась с рядом задачек, и ей пришлось делиться своими конфузами.

Так, она вспомнила, как во время чемпионата мира 2016 года в Бостоне опоздала на разминку перед произвольной программой. По словам спортсменки, она решила сходить в туалет перед выходом на лёд, но не рассчитала время из-за отстающих часов.

Также по теме Маска Медведевой, письмо Туктамышевой и состояние Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания Евгения Медведева приняла участие в музыкальном шоу «Маска», в котором скрывалась под костюмом шаурмы, а Анна Щербакова посетила матч...

«Пошла, и как только зашла в кабинку, время разминки уже пошло. И я понимаю, что ко мне тренер уже бьётся в дверь, говорит: «Женя, быстрее, разминка началась без тебя!» А на ЧМ выходить без разминки, да ещё с таким скандальчиком — это в принципе так себе. Да и репутацию себе портить не хотелось бы. Представляю интервью: Евгения, скажите, почему вы не вышли на разминку на чемпионате мира? А я пописать не успела», — со смехом рассказала фигуристка.

Ещё один конфуз случился с ней в одном из столичных аэропортов. По словам Евгении, собираясь в полёт, она решила надеть широкое худи с огромными металлическими заклёпками и цепями, причём без футболки под ним — лишь на нижнее бельё.

«Прохожу я через эту пищалку и начинается вот это «пип», срабатывает она. И как бы там видят, что на мне вот эти вот цацки, вот это всё, и говорят: «Снимай». Я говорю: «Я не сниму». Мне говорят: «Снимайте, потому что вы пищите, снимайте. Мы не можем вот так вас пропустить, нужно снять верхнюю одежду». Ну я и говорю: «У меня внизу ничего нет, я не сниму». В итоге они вызвали охрану, начали разбираться. Меня всё-таки заставили снять этот худи. Пришлось пройти в одном лифчике», — рассказала Медведева.

Кроме того, она поделилась, что не вернула певцу Егору Шипу джинсы, которые он ей одолжил во время съёмок проекта «Вызов» в Карелии, а также сделала другое, более шокирующее признание. Как оказалось, во время тех же съёмок фигуристка украла у приятеля украшение.

«Мне очень понравилась цепочка Егора, которую он носил на шее — такая разноцветная, со смайликами и камешками, видно, что кастомная, кто-то её делал руками. И когда он уснул, я сняла с него эту цепочку, и до сих пор её ношу, а он не знает об этом. Егор, прости, пожалуйста!» — заявила фигуристка.

Неожиданная позиция Виртью

На минувшей неделе многие канадские спортсмены подписали письмо к национальному олимпийскому комитету, в котором осудили вероятность допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже. Среди тех, кто поддержал инициативу, оказалась трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Виртью.

Отечественные специалисты оказались в недоумении от её поступка, тем более, что спортсменка долгое время тренировалась под руководством россиян Игоря Шпильбанда и Марины Зуевой, которые привели её и Скотта Мойра к золоту Игр в Сочи.

«По позиции Тессы не могу сказать что‑то конкретное, лучше это спрашивать у тех, кто уже в осознанном возрасте формировал её сознание. Я тренировала Тессу последний раз в 2014 году, конечно, остались только самые тёплые воспоминания о ней. Их танцевальный дуэт тогда выиграл первые в канадской истории олимпийские игры», — прокомментировала происходящее Зуева.

Куда жёстче высказалась Татьяна Тарасова. Она заявила, что, подписывая такие письма, атлеты «желают смерти своим друзьям».

«Они все в политику полезли. Чем наши спортсмены провинились перед Тессой? Они просто их убивают! Убивают своих коллег! Она им просто закрывает жизнь. Это настоящее убийство — и по‑другому я не могу на это смотреть» — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Смена амплуа Усачёвой

По данным СМИ, Дарья Усачёва собирается перейти из одиночного катания в танцы на льду. Воспитанница Этери Тутберидзе получила тяжёлую травму во время этапа Гран-при ISU в конце 2021 года и с тех пор так и не вернулась на лёд. Но оставлять любимый вид спорта, которому отдано уже больше десяти лет, спортсменка не готова, поэтому решилась на смену амплуа. Она уже даже попробовала встать в пару с Дарио Чиризано, который остался без партнёрши после ухода Ирины Хаврониной. Но молодые люди не скатались по ряду причин, одна из которых — довольно высокий рост фигуристки.

Александр Жулин, говоря о возможном переходе Усачёвой, предположил, что из-за травмы она больше не может исполнять прыжки в четыре оборота. По мнению тренера, заранее сложно угадать, получится ли у конкретной спортсменки сменить дисциплину.

«Чтобы говорить о её перспективах, надо смотреть на работу коленей, скольжение. Не всегда бывает, что очень хорошая фигуристка может стать хорошим танцором. Думаете, так просто перейти? Это абсолютно разные направления, хоть оно и называется фигурным катанием. Всегда одиночнику для начала понадобится минимум год-два познавать танцы. Важно найти хорошего партнёра — всё не так просто!» — подчеркнул специалист.

Наталья Бестемьянова, в свою очередь, выразила более оптимистичную точку зрения.

«Я переходила в танцы, когда мне было 17 лет и стала олимпийской чемпионкой. Почему же у неё не может получиться, если у меня получилось? Это разные вещи, разная физическая активность, разная координация, разные требования по артистизму. Все дисциплины — это абсолютно разный психотип людей. При переходе ты теряешь весь уровень, всё, что ты наработал в фигурном катании. Ты начинаешь с нуля. Она не боится, она смелая девчонка. Молодец!» — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

Чиризано же между тем, кажется, может встать в пару с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Видео их совместных тренировок появились в сети, но пока никакой официальной информации по этому поводу не последовало.

Тренировки по боксу Загитовой

Алина Загитова опубликовала в социальных сетях новое видео с боксёрской тренировки. В ролике, который спортсменка подписала одним словом «Кайф», она отрабатывает удары по лапам.

Это увлечение появилось у олимпийской чемпионки Пхёнчхана ещё в прошлом году, она даже проводила шутливый спарринг с Олегом Саитовым во время недели «Московский спорт». А известный промоутер Владимир Хрюнов не оставляет надежды организовать поединок Загитовой с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Однако фигуристка пока, кажется, не стремиться к боям.

«Ребят, для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю. Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», — заявила Загитова в своём Telegram-канале.

Неразбериха с турниром шоу-программ

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на предстоящий турнир шоу-программ, однако почти сразу же заменила в нём Анну Погорилую на Дмитрия Алиева. Как поясняется на официальном сайте организации, это было сделано в связи с несоответствием планируемого номера участницы заявке, поданной ранее. Однако, как выяснилось, самой бронзовой медалистке чемпионата мира-2016 об этом не сообщили.

«Моя подготовка к шоу-программе… Как вы можете видеть, со здоровьем у меня всё хорошо. Спасибо за беспокойство. Подготовка была полным ходом, и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ», — написала Погорилая у себя в соцсети.

Камень в адрес тех, кто отбирал спортсменов для участия, бросила и Станислава Константинова. Она заявила, что «была в трауре и расстройстве» из-за того, что её заявку отклонили.

«Меня это подкосило как творца. Но я рада, что мне не нужно худеть на 100500 кг за две недели и утягивать себе все части тела скафандром, видимо. А то представляю, сколько обсуждений было бы. Ну, я в целом сразу понимала, что очень маленькая вероятность, что меня пригласят. Скорее более важно поддержать действующих спортсменов, когда у них мало стартов и так далее», — написала бывшая фигуристка в Telegram-канале.

Она заметила, что даже «отплясывала» номер дома и собиралась сама придумывать себе наряд для выступления.

«А мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчёт своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», — добавила Станислава.

А Александр Энберт выразил пожелания об изменениях в правилах. По нынешним условиям, парники могут выступить лишь с теми партнёрами, что и во время спортивной карьеры. Именно поэтому фигурист, катавшийся с Натальей Забияко, не смог принять участия в соревнованиях.

«Конечно, если бы разрешили выступать не только в том составе, в котором ты катался в спорте, то пул участников бы сильно расширился. Например, Лена Ильиных выступала в шоу с Димой Соловьёвым, Катя Боброва — с Ваней Букиным, я катался с Верой Базаровой, с Татьяной Волосожар. Мне кажется, было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте. Так что я за то, чтобы такие изменения случились», — цитирует Энберта «Чемпионат».