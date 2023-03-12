Хрюнов — о возможном бое Загитовой: я думаю, скоро вернёмся к переговорам

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал возобновление боксёрских тренировок фигуристки Алины Загитовой.

«От идеи организации боя для Алины Загитовый мы никогда не отказывались. И я думаю, скоро вернёмся к переговорам. С Бузовой? Будем смотреть», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

7 ноября Хрюнов заявил об организации боксёрского поединка между Загитовой и Бузовой, который может состояться весной 2023 года.

В августе фигуристка участвовала в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Загитова вернулась к боксёрским тренировкам.