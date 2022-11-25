Хрюнов: поединок между Бузовой и Загитовой состоится в Москве на арене Moscow Musical

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где пройдёт боксёрский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Пока идут переговоры и нет никаких фактов, которые можно разглашать. Идёт кропотливая работа. Где состоится бой? Мы забронировали на 9 марта арену в Москве Moscow Musical», — цитирует Хрюнова Legalbet.

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В августе Загитова приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Хрюнов рассказал, кто является запасным спортсменом в поединке между Загитовой и Бузовой.