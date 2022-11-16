Хрюнов: если Загитова откажется драться с Бузовой, на ринг выйдет Трусова

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто является запасным спортсменом в поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Что если Загитова откажется? Запасная — Александра Трусова. Эта идея была высказана агентом — у Трусовой и Загитовой один агент. Представляете пресс-конференцию перед этим боем? Думаю, на неё надо будет продавать билеты», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В августе Загитова приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на возможный бой Бузовой и Загитовой.