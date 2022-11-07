Роднина отреагировала на возможный бой Бузовой и Загитовой

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию, что певица Ольга Бузова и олимпийская чемпионка Алина Загитова проведут бой по правилам бокса.

«Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимания к спорту? А это разве спорт? Это привлечение внимания к себе», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В августе Загитова приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил, когда состоится бой между Бузовой и Загитовой.