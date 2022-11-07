Хрюнов рассказал, когда состоится бой между Бузовой и Загитовой
- РИА Новости
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«Состоится ли боксёрский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — цитирует Хрюнова Legalbet.
20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В августе Загитова приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.
Ранее Загитова показала совместную тренировку с фигуристом Дмитрием Соловьёвым.