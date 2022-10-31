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Загитова показала, как тренируется в паре с Соловьёвым для шоу Навки

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова показала совместную тренировку с фигуристом Дмитрием Соловьёвым.
Загитова показала, как тренируется в паре с Соловьёвым для шоу Навки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В начале ноября Загитова и Соловьёв примут участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Напомним, что фигуристка в декабре 2019 года приостановила профессиональную карьеру. В спорте россиянка выиграла множество титулов.

В настоящий момент Загитова является ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Ранее первый тренер Алёны Косторной рассказала, как фигуристка убегала со льда.

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