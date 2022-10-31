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Первый тренер Косторной рассказала, как фигуристка убегала со льда

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Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная в детстве убегала с катка, рассказала её первый тренер Марина Черкасова.
Первый тренер Косторной рассказала, как фигуристка убегала со льда
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Когда Алёна была маленькой, на лёд её выводила мама. И часто девчушка убегала со словами: «Не хочу кататься!» Мама снова выводила её на лёд. Потихоньку заставляли Алёну работать», — цитирует Черкасову РИА Новости.

Она добавила, что фигуристка всегда отличалась целеустремлённостью, поэтому ей было тяжело расстаться с такой ученицей.

Напомним, что Косторная главных успехов добилась под руководством Этери Тутберидзе. Она выиграла финал Гран-при сезона-2019/20 и чемпионат Европы.

Ранее Алёна Косторная рассказала, почему не примет участия в телепроекте «Ледниковый период».

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