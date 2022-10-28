Косторная исключила своё участие в «Ледниковом периоде»

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала, почему не примет участия в телепроекте «Ледниковый период».

«Я опытный спортсмен, то, скорее всего, партнёр будет неопытный. Это риск получения травм. Я не хочу просто так подвергать своё здоровье лишнему риску», — цитирует Косторную WMJ.

Напомним, что в новом сезоне шоу ведущими являются олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова. Двукратная серебряная призёрка Игр Евгения Медведева уже два сезона подряд выступает в паре с Даней Милохиным.

Ранее Косторная назвала двух фигуристок, которые являются её кумирами.