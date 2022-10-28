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Косторная исключила своё участие в «Ледниковом периоде»

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Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала, почему не примет участия в телепроекте «Ледниковый период».
Косторная исключила своё участие в «Ледниковом периоде»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Я опытный спортсмен, то, скорее всего, партнёр будет неопытный. Это риск получения травм. Я не хочу просто так подвергать своё здоровье лишнему риску», — цитирует Косторную WMJ.

Напомним, что в новом сезоне шоу ведущими являются олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова. Двукратная серебряная призёрка Игр Евгения Медведева уже два сезона подряд выступает в паре с Даней Милохиным.

Ранее Косторная назвала двух фигуристок, которые являются её кумирами.

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