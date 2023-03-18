Траньков: очень рад, что удалось исполнить мечту Волосожар и ещё раз оказаться с ней на льду

Двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар поделились впечатлениями от выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» в «Мегаспорте» (Москва).

«Я в середине льда был как жирная точка. Вместе мы не катались 2,5 года. Сегодня было тяжело. Я очень рад, что удалось исполнить мечту супруги и ещё раз вместе оказаться с ней на льду», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

Фигуристы выступили в образах Самсона и Далилы и получили от судей 17,58 балла (8,58 / 9,00).

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира шоу-программ.