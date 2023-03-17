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Медведева — о номере для турнира шоу-программ: как только я выйду на лёд, зажигайте фонарики

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала детали постановки для турнира шоу-программ.
Медведева — о номере для турнира шоу-программ: как только я выйду на лёд, зажигайте фонарики
  • РИА Новости

«Одну подсказку к завтрашнему номеру моему и к вашей инструкции, между прочим: как только я выйду на лёд, зажигайте фонарики, много-много фонариков. Чтобы было красиво прям, чтобы сияло, блестело как звёздное небо», — заявила Медведева в социальных сетях.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Алина Загитова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее фигуристка Татьяна Волосожар, выступавшая в паре с Максимом Траньковым, рассказала о целях на турнир шоу-программ.

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