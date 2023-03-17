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Фигуристка Волосожар рассказала, какие цели ставит на турнир шоу-программ

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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступающая в паре с Максимом Траньковым, рассказала о целях на турнир шоу-программ.
Фигуристка Волосожар рассказала, какие цели ставит на турнир шоу-программ
  • Gettyimages.ru

«Для нас с Максимом не было такого завершающего турнира, когда мы заканчивали карьеру. Может, будем думать как-то в эту сторону для себя. Пока настрой такой: выступить в паре, получить максимум удовольствия, порадовать наших болельщиков, которые по нам соскучились», — цитирует Волосожар «Спорт-Экспресс»

Волосожар и Траньков завершили карьеру в 2016 году.

Состязания пройдут 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт». Участие в турнире по шоу-программам примут Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее Валиева рассказала детали о новой программе, которую готовит для турнира шоу-программ.

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