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Валиева рассказала о номере, который готовит для турнира шоу-программ

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала детали о новой программе, которую готовит для турнира шоу-программ.
Валиева рассказала о номере, который готовит для турнира шоу-программ
  • AFP

«Будет микс из того, что было, и чего-то нового. Мне очень нравится. После шоу объясню, почему мне было немного тяжело это катать. Уже как в театре, наверное», — приводит слова Валиевой «Первый канал».

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Алина Загитова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее Анна Щербакова рассказала, как придумали образ для её выступления на турнире шоу-программ.

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