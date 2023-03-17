Щербакова рассказала, как придумали ей образ для турнира шоу-программ

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как придумали образ для её участия в турнире шоу-программ.

«Мы вместе с тренерами придумываем образ. Лично у меня это была идея тренеров. Дальше — вместе постановка, творческий процесс. Особенность: что мы сами не знаем номеров у многих участников. Только у тех, кого видели на тренировках. Поэтому для нас тоже, мне кажется, будет очень интересно посмотреть номера других участников, потому что уверена, что все подготовили что-то очень необычное», — приводит слова Щербаковой программа «Доброе утро» на Первом канале.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее Алина Загитова рассказала о номере, с которым выступит на турнире шоу-программ.