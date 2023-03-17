Загитова рассказала о костюме, в котором выступит на турнире шоу-программ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о номере, с которым выступит на турнире шоу-программ.

«У меня в моём номере будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках специально. Такую завесу тайны вам приоткрыла.

Что касается фишки номера, у меня это улыбка. А талисманы — коньки. Какой номер нравится? Сегодня у нас будет репетиция первая, поэтому уже сегодня и будем смотреть, что подготовили другие», — приводит слова Загитовой программа «Доброе утро» на Первом канале.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее стали известны результаты жеребьёвки турнира шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов».