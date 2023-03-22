Чайковская отреагировала на переход Степановой и Букина в группу к Жулину
- РИА Новости
«Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю. Никакого заявления о переходе не было», — цитирует Чайковскую «Матч ТВ».
Как сообщает ТАСС, фигуристы Степанова и Букин планируют перейти в команду Жулина.
В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.
Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее Жулин высказался о переходе танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин в свою группу.