Чайковская отреагировала на переход Степановой и Букина в группу к Жулину

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала переход танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин в группу к заслуженному тренеру Александру Жулину.

«Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю. Никакого заявления о переходе не было», — цитирует Чайковскую «Матч ТВ».

Как сообщает ТАСС, фигуристы Степанова и Букин планируют перейти в команду Жулина.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Жулин высказался о переходе танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин в свою группу.