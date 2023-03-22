Бестемьянова связала переход Степановой и Букина с желанием завоевать медаль Олимпиады

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина из-за желания побороться за олимпийские медали.

«Решили — значит, решили, они взрослые люди, имеют право. Не знаю, как тренеры это преодолеют, просто мы должны понимать, что ключевые слова в посте Саши в социальных сетях — не так много сезонов для нас осталось. Ясно, что они хотят дойти до следующих Олимпийских игр и побороться за медаль, цель такова, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

22 марта сообщалось, что фигуристы Степанова и Букин планируют перейти в команду Жулина.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Жулин высказался о переходе танцевального дуэта Степановой и Букина в свою группу.