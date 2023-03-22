Жук: решение Степановой и Букина уйти из группы стало неожиданным

Известный тренер Ирина Жук не предвидела переход двукратных вице-чемпионов Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина в группу Александра Жулина.

«Мы узнали об этом перед моим отъездом в Сайтаму на чемпионат мира. Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что будут кататься в группе Жулина. Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня», — цитирует Жук ТАСС.

22 марта сообщалось, что фигуристы Степанова и Букин планируют перейти в команду Жулина.

В конце сентября 2022 года фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова связала переход Степановой и Букина с желанием завоевать медаль Олимпиады.