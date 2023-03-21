Борьба Костомарова, мечты Косторной и откровения Сотниковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Роман Костомаров приходит в сознание и, как утверждает Илья Авербух, готов бороться за своё здоровье. Алёна Косторная призналась, что всё ещё мечтает попасть на Олимпиаду — теперь уже в паре с Георгием Куницей. Аделина Сотникова раскрыла имя своего возлюбленного и их ребёнка, родившегося прошлой осенью. В свою очередь, детский тренер Александры Трусовой вспомнила, чем отличалась от сверстников Русская Ракета в раннем возрасте. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Здоровье Костомарова

Роман Костомаров находится в больнице уже третий месяц. Всё это время в прессе появляется противоречивая информация о его состоянии. Так, сообщалось, что спортсмен перенёс один или несколько инсультов. Разнится информация и о количестве проведённых операций. На днях «Московский комсомолец», ссылаясь на источник в Коммунарке, написал, что Костомарову ампутировали сначала обе стопы, а затем и голени. Также врачам пришлось полностью удалить кисть одной руки, а вторая сейчас находится под пристальным наблюдением. Не исключена новая ампутация.

«На сегодняшний день общее состояние Романа, конечно, тяжёлое. У него полиорганная недостаточность — это одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них. Она возникает преимущественно у пациентов реанимационных отделений. Проще говоря, это когда все органы истощены и сами не могут работать», — сообщил источник.

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Фигурист долгое время находился без сознания и очнулся недавно. Врачи время от времени отключают его от аппарата ИВЛ на несколько часов, но пока не готовы совсем отказаться от поддержки дыхания. Организм Романа серьёзно ослаблен, он сильно потерял в весе, а также перенёс эмоциональный срыв.

Друзья и коллеги поддерживают олимпийского чемпиона как могут. Так, Илья Авербух рассказал, что Костомаров находится в сознании и готов бороться за своё выздоровление.

«Его семья проходит очень сложные испытания. Всё, что мы можем, — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он всё понимает, он готов сражаться, готов идти вперёд, он всё принимает. Мы всё сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога ещё впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Сила Трусовой

Канадский специалист Мартин Даженэ, которая уже больше 15 лет работает в России вместе со своим супругом Александром Волковым, поделилась воспоминаниями об Александре Трусовой. Русская Ракета тренировалась в их группе с девяти до 12 лет. По словам Даженэ, с самого начала было понятно, что Александра станет спортсменкой высочайшего уровня.

«Она всегда внимательно слушала, что ей говорили тренеры. Была как губка — всё впитывала, брала новую информацию. И главное — делала всё, что мы просили. Трусова всегда была очень сильной физически — отжималась лучше, чем все мальчики. Природа дала ей большую силу, и она ею воспользовалась. Мы знали, что она будет хорошо выступать. Её пять четверных на Олимпиаде — это просто браво, браво, браво. Мало фигуристов могут это сделать», — цитирует тренера Sport24.

При этом она затруднилась дать прогноз, сможет ли королева квадов вернуться на прежний уровень после долгого перерыва. Трусова полноценно не выступала с осени прошлого года: она пропустила чемпионат страны и финал Гран-при России.

«Саша очень сильная. Но в июне ей будет 19 лет — она уже женщина. Ей сложнее прыгать четверные, чем раньше. Самое лучшее время для фигуристок — 15—16 лет. Не могу сказать, как она будет выступать. Но я надеюсь, что она ещё сможет быть на высоком уровне», — добавила Даженэ.

Между тем олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что Александра непременно перезапустит свою карьеру, так как у неё осталась мечта, которая ей не покорилась, — олимпийское золото.

«Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей. Но у неё-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернётся», — заявила Бестемьянова.

Прогресс Даниеляна

А вот Артуру Даниеляну в нынешнем сезоне, напротив, удалось поставить карьеру на новые рельсы. Спортсмен, которого после серебряной медали чемпионата Европы 2020 года замучили травмы, решился на смену тренера. Он перешёл от Елены Буяновой, у которой занимался с 2016 года, к Евгению Рукавицыну. По словам фигуриста, смена обстановки пошла ему на пользу.

«К концу сезона пришёл к тому, что я делал в 2020 году, в своём последнем хорошем, победном сезоне. Да, на финале Гран-при не удалось сделать два четверных в произвольной, но зато после второго сорванного сальхова я выполнил оставшуюся программу практически без помарок. По итогу у меня почти каждый турнир выходил на плюс. На данный момент в этом и есть мой прогресс», — заявил Артур в интервью Metaratings.

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По словам фигуриста, ему очень нравится атмосфера в группе Рукавицына. Спортсмену удалось подружиться со всеми партнёрами, в первую очередь с Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым, которых он, безусловно, знал и раньше, но не так хорошо.

«После переезда мы сблизились, они приняли меня в свою банду, помогли мне влиться. Многие говорили, что в группе Рукавицына семейная, братская обстановка, но я не до конца понимал, что это значит, как это работает. В действительности так и оказалось. Они все как братья. Мы часто собираемся всей группой, которая у нас немаленькая вообще-то, и получается такой своеобразный семейный сбор. Много есть личных моментов. Парни мне действительно открылись с новых сторон. Моментами не ожидал чего-то узнать о них, но это уже между нами», — поделился Даниелян.

Не менее тёплые отношения сложились у спортсмена и с новым тренером.

«Евгений Владимирович меня отлично встретил. Мне кажется, у нас моментальный контакт произошёл. Это было то, что мне необходимо, потому что с предыдущими тренерами у нас контакт имел свойство теряться и изредка восстанавливался. А тут он как-то сразу поймался, причём со всеми тренерами, и держится. Есть чувство спокойствия и свободы при общении», — заметил фигурист.

Любовь Косторной

Алёна Косторная рассказала, как ей пришла мысль перейти в парное катание. По словам бывшей чемпионки Европы, после перенесённой осенью операции на бедре она была готова и кататься в одиночном, и разучивать парные элементы для шоу. И в какой-то момент фигуристка осознала, что в парном катании у неё больше перспектив. «Хватило месяца, чтобы решить», — подчеркнула Алёна.

Как призналась фигуристка, она ещё не полностью перестроилась на новую дисциплину, но с каждым днём получается всё лучше и лучше. При этом, несмотря на то что пока они с партнёром Георгием Куницей разучили лишь двойные парные элементы, Косторная мечтает добраться до Олимпийских игр.

«Я просто хотела бы там побывать. Мне мама сказала: «Даже если ты там бортик будешь открывать и крикнешь мне в экран: «Мама, я доехала до Олимпиады!», то я уже буду за тебя рада». А если я там ещё и покатаюсь, будет великолепно. Но это мечты. Получится или не получится — другой вопрос. Это может показать только время», — сказала Алёна.

Одновременно с объявлением о создании спортивной пары с Куницей Косторная призналась, что их связывают и романтические отношения. Теперь совместные фотографии стали часто появляться в её соцсетях. По словам фигуристки, они с партнёром друг друга дополняют: «Гоша спокойный, а я немного взвинченная». При этом не всем фанатам понравилась откровенность спортсменки — многие оставляют негативные сообщения в соцсетях. Сама Алёна игнорирует такие комментарии, а вот Георгий «любит поиздеваться».

«Обычно, когда выставляешь фотографии с намёком на какие-то отношения, все сразу начинают писать и говорить, что это конец карьеры. Наверное, четверть всех сообщений была об этом. Вначале такие комментарии обижают. А потом думаешь: что эти люди могут сделать? По сути, ничего», — отметила фигуристка.

Алёна также рассказала о своём непростом характере, который проявился уже в раннем детстве. По словам фигуристки, на каких-то отдельных тренировках она могла бы добиться большего, если бы не начинала рыдать и истерить, когда что-то шло не так.

«Но это единичные случаи, которые по большому счёту не влияли на мои результаты. Хотя такие моменты, конечно, хотелось бы минимизировать. Единственное, о чём жалею, — Олимпиада. Но на неё я не попала из-за перелома руки. С гипсом, как бы ни хотелось, не прыгнешь. Это больно, даже если не двигать рукой. Ну и чемпионат мира жалко. Но тогда был карантин — снова не по моей вине», — призналась Косторная.

Откровения Сотниковой

Аделина Сотникова стала мамой в октябре 2022 года и долгое время хранила в тайне пол и имя малыша. И вот олимпийская чемпионка Сочи-2014 впервые раскрыла подробности личной жизни. В интервью YouTube-каналу Tatarka FM Аделина призналась, что у неё родился сын, которого назвали Адрианом.

«Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа — Дима. И как-то сложился такой пазл», — отметила бывшая фигуристка.

Также она поделилась историей, как узнала о беременности и сообщила об этом своему молодому человеку. Имя отца ребёнка Сотникова также скрывала, однако и эта тайна была раскрыта во время съёмок программы. Возлюбленным фигуристки оказался теннисист Дмитрий Попко.

«Купила тест, причём мы пошли с мамой, потому что папы не было в стране. Ждала-ждала-ждала, увидела… не две полоски, там был крестик — и всё, у меня шок был. Плакала от радости. Сообщила, к сожалению, не лично — любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях», — рассказала Сотникова.

По её словам, Дмитрию она решилась сказать лишь через две-три недели, потому что не знала, какая у него будет реакция.

«Когда я ему сказала в апреле, он спросил: «Это что, первоапрельская шутка?» Я говорю: «Нет, 1 апреля уже прошло, это не шутка». Он: «Может, ты что-то путаешь, может, тест ошибся, может, ещё один сделаешь?» Он не ожидал такое узнать», — призналась Аделина.

Однако, несмотря на такую неоднозначную первую реакцию, Дмитрий стал прекрасным папой Адриану.

«От того, как он общается с малышом, у меня бальзам на душе. Дай бог, чтобы так было всегда, чтобы у нас всё было хорошо, потому что отношения на расстоянии — это очень тяжело. Мы скучаем друг по другу невыносимо», — сказала олимпийская чемпионка.

Амбиции Волосожар

Татьяна Волосожар рассказала о работе своей школы фигурного катания. По словам олимпийской чемпионки, сейчас она исполняет в ней исключительно роль менеджера и организатора, а за тренерскую работу браться пока нет возможности.

«Я всё наблюдаю со стороны. С возрастом, может быть, приду к тренерской деятельности. Но пока у меня у самой ещё маленькие дети, я много времени посвящаю им. Тренерство занимает не меньше, отвлекает от домашних дел. Совмещать это практически невозможно. Не вижу способа, как это можно делать качественно», — цитирует бывшую спортсменку «Спорт-Экспресс».

При этом она призналась, что мечтает заняться подготовкой спортивных пар с самого младшего возраста, а в перспективе — добиться такого же успеха в этой дисциплине, как Этери Тутберидзе с одиночницами. Кроме того, в качестве ориентира фигуристка назвала своего мужа Максима Транькова.

«Я горжусь своим мужем — он был великим спортсменом, выигрывал все чемпионаты, включая юниорские. Великолепно проявил себя как тренер — и получил звание заслуженного. Могу только гордиться Максимом и повторять его успехи. У меня ещё нет звания заслуженного тренера России (Смеётся.). Вот и будет цель с моими спортсменами из центра», — заявила Волосожар.