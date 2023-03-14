Косторная рассказала о своих успехах в парном катании

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная объяснила своё решение перейти в парное катание.

«В какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить. Неплохо делаем вращения, параллельные прыжки и двойные выбросы. С тройных ещё падаю», — цитирует Косторную Lenta.ru.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с Косторной из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее сообщалось, что Косторная не выступит на турнире по шоу-программам.