Даниелян подтвердил информацию, что заменит Коляду в финале Гран-при России
- РИА Новости
«Выступлю ли я вместо Коляды? Да, это правда», — цитирует Даниеляна Metaratings.
Михаил Коляда отобрался в финал Гран-при России по итогам двух московских этапов серии, однако с тех пор не выступал на соревнованиях. Сообщалось, что у фигуриста обострился хронический синусит.
Напомним, что финал Гран-при России пройдёт с 1 по 5 марта.
Ранее сообщалось, что ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта.