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Даниелян подтвердил информацию, что заменит Коляду в финале Гран-при России

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Российский фигурист Артур Даниелян подтвердил своё участие в финале Гран-при России.
Даниелян подтвердил информацию, что заменит Коляду в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Выступлю ли я вместо Коляды? Да, это правда», — цитирует Даниеляна Metaratings.

Михаил Коляда отобрался в финал Гран-при России по итогам двух московских этапов серии, однако с тех пор не выступал на соревнованиях. Сообщалось, что у фигуриста обострился хронический синусит.

Напомним, что финал Гран-при России пройдёт с 1 по 5 марта.

Ранее сообщалось, что ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта.

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