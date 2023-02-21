«Матч ТВ»: ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта

В ближайшее время Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

По информации «Матч ТВ», союз не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта. Отмечается, что не планируются никакие экстренные заседания по этому вопросу.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее в МОК заявили, что решение Европарламента об отборе россиян на Олимпиаду противоречит миссии Игр.