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Косторная: единственное, о чём жалею, — Олимпиада

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, о чём она жалеет в своей карьере.
Косторная: единственное, о чём жалею, — Олимпиада
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Единственное, о чём жалею, — Олимпиада. Но на неё я не попала из-за перелома руки. С гипсом, как бы ни хотелось, не прыгнешь. Это больно, даже если не двигать рукой. Ну и чемпионат мира жалко. Но тогда был карантин, снова не по моей вине», — цитирует Косторную Lenta.ru.

Напомним, что фигуристка не приняла участия в чемпионате России — 2022, который являлся отбором на Олимпиаду в Пекине. Позже она покинула команду Этери Тутберидзе.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с Косторной из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее сообщалось, что Косторная не выступит на турнире по шоу-программам.

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