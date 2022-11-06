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Фигуристка Сотникова стала мамой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала мамой.
Фигуристка Сотникова стала мамой
  • Gettyimages.ru

«30.10.22. Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня тебе ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — написала Сотникова в своих социальных сетях.

Напомним, что 26-летняя фигуристка — первая в истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании из России. Сотникова в последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2015/16. О решении завершить карьеру она объявила в 2020 году.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о ближайших планах.

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