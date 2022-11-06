Валиева заявила, что надеется выступить на прыжковом турнире в Петербурге
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«Надеюсь, буду на прыжковом турнире. Не загадываю. Всё зависит от меня. Какие прыжки буду исполнять, не знаю. Явно не четверной лутц сразу через месяц. Я не волшебник», — цитирует Валиеву РИА Новости.
16-летняя фигуристка выиграла третий этап серии Гран-при России в Казани. Валиева получила от судей после двух программ в сумме 241,72 балла.
Серебряную награду выиграла Вероника Яметова (210,34 балла), бронзовая медаль досталась Ксении Синицыной (207,55).
Прыжковый турнир состоится в Санкт-Петербурге 3—4 декабря.
Ранее сообщалось, что Валиева исполнит один элемент ультра-си в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в Казани.