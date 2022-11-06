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Валиева заявила, что надеется выступить на прыжковом турнире в Петербурге

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о ближайших планах.
Валиева заявила, что надеется выступить на прыжковом турнире в Петербурге
  • Gettyimages.ru

«Надеюсь, буду на прыжковом турнире. Не загадываю. Всё зависит от меня. Какие прыжки буду исполнять, не знаю. Явно не четверной лутц сразу через месяц. Я не волшебник», — цитирует Валиеву РИА Новости.

16-летняя фигуристка выиграла третий этап серии Гран-при России в Казани. Валиева получила от судей после двух программ в сумме 241,72 балла.

Серебряную награду выиграла Вероника Яметова (210,34 балла), бронзовая медаль досталась Ксении Синицыной (207,55).

Прыжковый турнир состоится в Санкт-Петербурге 3—4 декабря.

Ранее сообщалось, что Валиева исполнит один элемент ультра-си в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в Казани.

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