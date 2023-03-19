Авербух: Костомаров абсолютно в сознании и готов сражаться за свою жизнь

Хореограф Илья Авербух высказался о самочувствии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он всё понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», — сказал Авербух.

Серебряный призер Олимпийских игр подчеркнул, что все коллеги, знакомые и родственники поддерживают Костомарова.

«Мы всё сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога ещё впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», — заключил Авербух.

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Фигурист находился в медикаментозной коме. Его подключили к аппарату ЭКМО. 24 января необходимость в этом отпала. По информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы.

Костомаров на Олимпиаде 2006 года в Турине выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что состояние фигуриста Костомарова заметно улучшилось.