РБК: состояние фигуриста Костомарова заметно улучшилось

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает РБК, фигурист может дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

У спортсмена случился микроинсульт, из-за чего его погрузили в медикаментозный сон.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки.