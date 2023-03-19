РБК: состояние фигуриста Костомарова заметно улучшилось
- РИА Новости
Как сообщает РБК, фигурист может дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
У спортсмена случился микроинсульт, из-за чего его погрузили в медикаментозный сон.
Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки.