Тарасова заявила, что выступление Малинина в произвольной программе на ЧМ нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса
«Выступление нужно заносить в Книгу рекордов Гиннесса, он сделал шесть четверных. Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Малинин, представляющий США, завоевал бронзу на чемпионате мира. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.
Ранее Тарасова прокомментировала высказывание американской фигуристки Эшли Вагнер.