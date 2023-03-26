Тарасова заявила, что выступление Малинина в произвольной программе на ЧМ нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира в Сайтаме.

«Выступление нужно заносить в Книгу рекордов Гиннесса, он сделал шесть четверных. Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Малинин, представляющий США, завоевал бронзу на чемпионате мира. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Ранее Тарасова прокомментировала высказывание американской фигуристки Эшли Вагнер.