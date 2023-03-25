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Тарасова назвала Вагнер неумной девочкой за высказывания против российских тренеров

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американской фигуристки Эшли Вагнер.

«Ну что про это говорить? Её только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем её спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Вагнер возмутило присутствие российских тренеров на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождали итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии.

Ранее Тарасова заявила, что нет ничего удивительного в победе Сёмы Уно на чемпионате мира.

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