Тарасова назвала Вагнер неумной девочкой за высказывания против российских тренеров

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американской фигуристки Эшли Вагнер.

«Ну что про это говорить? Её только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем её спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Вагнер возмутило присутствие российских тренеров на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождали итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии.

Ранее Тарасова заявила, что нет ничего удивительного в победе Сёмы Уно на чемпионате мира.