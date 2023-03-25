Фигуристку Вагнер возмутило присутствие российских тренеров на ЧМ

Призёр Сочи-2014 Эшли Вагнер высказалась о присутствии российских тренеров на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

«Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры — нет? Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию», — написала Вагнер в соцсети.

Российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождают итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии на мировом первенстве.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.