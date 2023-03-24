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Тарасова о ЧМ без российских фигуристов: катание наших спортсменов — другая эра

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.
Тарасова о ЧМ без российских фигуристов: катание наших спортсменов — другая эра
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Наши спортсмены опередили мир. Они катают другие программы, прыгают четверные по несколько раз. Это другая эра! Чемпионат мира был очень красивым, но наши спортсмены показали, что сложность элементов может быть сумасшедшей», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс»

Японка Каори Сакамото второй год подряд завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию. По сумме двух прокатов заняла итоговое первое место (224,61 балла). На втором месте Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — бельгийка Луна Хендрикс (210,42).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее Тарасова поделилась ожиданиями от выступления мужчин в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме.

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