Тарасова назвала имена фаворитов ЧМ-2023 в мужском одиночном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления мужчин в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме.

«Больше всех понравились те, кто попал в тройку лидеров, — Шома Уно, Илья Малинин и Чха Чжун Хван». От произвольной программы я жду хороших прокатов. Тройка лидеров между собой и разыграет золотые медали», — цитирует Тарасову «Газета.Ru».

Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023. За прокат он набрал 104,63 балла.

Вторым стал Илья Малинин из США, получивший от судей 100,38 балла. Замкнул тройку Ча Чжун Хван из Южной Кореи (99,64).

Ранее сообщалось, что японцы Рику Миура и Рюити Кихара стали чемпионами мира в парах.