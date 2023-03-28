Трусова призналась, что пробовала выполнить пятерной прыжок

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос о возможности прыгнуть прыжок в пять оборотов.

«Пятерной прыжок? Думаю, его прыгнуть возможно. Есть один человек, который прыгает 4,5 оборота. В принципе, пробовала, но не учила. Пока нет, но это возможно. Мой любимый — лутц», — сказала Трусова в эфире «Детского радио».

На Олимпиаде Александра исполнила пять четверных прыжков и завоевала серебряную медаль. Победительницей турнира стала Анна Щербакова.

Ранее Трусова ответила на вопрос, выступит ли она на Олимпиаде-2026.