Трусова призналась, что пробовала выполнить пятерной прыжок

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос о возможности прыгнуть прыжок в пять оборотов.
Трусова призналась, что пробовала выполнить пятерной прыжок
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  • © Komsomolskaya Pravda

«Пятерной прыжок? Думаю, его прыгнуть возможно. Есть один человек, который прыгает 4,5 оборота. В принципе, пробовала, но не учила. Пока нет, но это возможно. Мой любимый — лутц», — сказала Трусова в эфире «Детского радио».

На Олимпиаде Александра исполнила пять четверных прыжков и завоевала серебряную медаль. Победительницей турнира стала Анна Щербакова.

Ранее Трусова ответила на вопрос, выступит ли она на Олимпиаде-2026.

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