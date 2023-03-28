Трусова ответила на вопрос, выступит ли она на Олимпиаде-2026

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос об участии в следующих Играх в Милане.

«Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днём, работаю, тренируюсь, выступаю в шоу, сейчас их очень много. Зимой будет «Русалочка», ещё много номеров будет сейчас в апреле», — сказала Трусова в эфире «Детского радио».

На Олимпиаде Трусова исполнила пять четверных прыжков и завоевала серебряную медаль. Победительницей турнира стала Анна Щербакова.

Ранее латвийская фигуристка назвала недостойным поведение Трусовой на Олимпиаде в Пекине.