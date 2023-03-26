Латвийская фигуристка назвала недостойным поведение Трусовой на Олимпиаде в Пекине

Латвийская фигуристка Софья Степченко назвала недостойным поведение россиянки Александры Трусовой после оглашения результатов на Олимпиаде в Пекине.

«Понятно, что проиграть Олимпиаду, особенно после такого проката, — это очень тяжело. Сложно даже представить, что она чувствовала, и всё же нужно уметь контролировать свои эмоции, что бы ни случилось.

Это профессионализм, и то, как вела себя после объявления оценок Трусова, явно некрасиво с её стороны. Это была недостойная реакция. Недостойное поведение для спортсменки такого уровня», — приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде Трусова исполнила пять четверных прыжков и завоевала серебряную медаль. Победительницей турнира стала Анна Щербакова.

После оглашения результатов Александра устроила истерику в подтрибунном помещении.

Ранее Трусова оценила выступление одиночников на чемпионате мира в Сайтаме.