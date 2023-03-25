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Трусова осталась в восторге от выступлений Малинина и Уно на чемпионате мира по фигурному катанию

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Российская фигуристка Александра Трусова оценила выступление одиночников на чемпионате мира в Сайтаме.
Трусова осталась в восторге от выступлений Малинина и Уно на чемпионате мира по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Было очень интересно посмотреть на Илью Малинина и Сёму Уно. Шесть четверных Малинина и пять Сёмы — я в восторге! Мне очень понравилось, круто было. Я ожидала и Сёму, и Малинина в призах», — сказала Трусова в эфире Okko.

Также она отметила, что ей было интересно наблюдать за борьбой этих фигуристов.

Японец Сёма Уно выиграл соревнования, набрав 301,14 балла. Вторым стал Ча Джун Хван из Южной Кореи (296,03). Замкнул тройку Илья Малинин из США (288,44).

Ранее Илья Малинин прокомментировал итоги соревнования одиночников на чемпионате мира в Сайтаме.

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