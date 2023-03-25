Малинин: мой контент в произвольной программе — это большой риск

Чемпион США по фигурному катанию Илья Малинин прокомментировал итоги соревнования одиночников на чемпионате мира в Сайтаме.

«Доволен тем, как всё прошло. Мой контент в произвольной программе — это большой риск, на него идти всегда очень сложно. Иногда это оправдывается, но иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката», — приводит слова Малинина Sport24.

Также он отметил, что в следующем сезоне начнёт работу над тем, чтобы всем зрителям нравились его прокаты.

На чемпионате мира Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Победил японец Сёма Уно. Вторым стал Ча Джун Хван из Южной Кореи.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о победе японского фигуриста Сёмы Уно на чемпионате мира.