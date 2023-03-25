Узнать больше

Малинин: мой контент в произвольной программе — это большой риск

Короткая ссылка
Чемпион США по фигурному катанию Илья Малинин прокомментировал итоги соревнования одиночников на чемпионате мира в Сайтаме.
Малинин: мой контент в произвольной программе — это большой риск
  • AFP

«Доволен тем, как всё прошло. Мой контент в произвольной программе — это большой риск, на него идти всегда очень сложно. Иногда это оправдывается, но иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката», — приводит слова Малинина Sport24.

Также он отметил, что в следующем сезоне начнёт работу над тем, чтобы всем зрителям нравились его прокаты.

На чемпионате мира Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Победил японец Сёма Уно. Вторым стал Ча Джун Хван из Южной Кореи.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о победе японского фигуриста Сёмы Уно на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить