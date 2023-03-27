Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пришёл в себя после хирургических вмешательств и готовится к реабилитационным мероприятиям.

«Аппарат искусственной вентиляции лёгких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены. Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию. Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Российский фигурист Константин Меньшов поддержал Костомарова.