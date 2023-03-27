Фигурист Меньшов: очень рад, что Костомарову становится лучше

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Российский фигурист Константин Меньшов поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Фигурист Меньшов: очень рад, что Костомарову становится лучше
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Роман — очень сильный человек и классный друг. Мы все переживаем за него очень сильно. Я желаю ему держаться, верить в лучшее, всё будет хорошо. Я очень рад, что ему становится лучше. Уверен, что уровень современной медицины высок и врачи смогут помочь Роману, чтобы мы снова увидели его с улыбкой на лице», — заявил Меньшов RT.

Ранее хореограф Илья Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается.

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