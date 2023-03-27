Фигурист Меньшов: очень рад, что Костомарову становится лучше

Российский фигурист Константин Меньшов поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман — очень сильный человек и классный друг. Мы все переживаем за него очень сильно. Я желаю ему держаться, верить в лучшее, всё будет хорошо. Я очень рад, что ему становится лучше. Уверен, что уровень современной медицины высок и врачи смогут помочь Роману, чтобы мы снова увидели его с улыбкой на лице», — заявил Меньшов RT.

Ранее хореограф Илья Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается.