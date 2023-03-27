Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается
- РИА Новости
«Несколько дней назад Роман записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается. Сейчас ситуация начала выправляться», — цитирует Авербуха РИА Новости.
10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Костомарову также ампутировали конечности из-за отмирание тканей. Позже фигуриста отключили от системы, в его состоянии наметилось улучшение.
Ранее врачи объяснили, зачем Костомарову ампутировали пальцы левой руки.