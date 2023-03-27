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Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается

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Хореограф Илья Авербух сообщил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отправил ему аудиосообщение.
Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается
  • РИА Новости

«Несколько дней назад Роман записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается. Сейчас ситуация начала выправляться», — цитирует Авербуха РИА Новости.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Костомарову также ампутировали конечности из-за отмирание тканей. Позже фигуриста отключили от системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее врачи объяснили, зачем Костомарову ампутировали пальцы левой руки.

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