Авербух сообщил, что состояние Костомарова улучшается

Хореограф Илья Авербух сообщил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отправил ему аудиосообщение.

«Несколько дней назад Роман записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается. Сейчас ситуация начала выправляться», — цитирует Авербуха РИА Новости.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Костомарову также ампутировали конечности из-за отмирание тканей. Позже фигуриста отключили от системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее врачи объяснили, зачем Костомарову ампутировали пальцы левой руки.