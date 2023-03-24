Врачи объяснили, зачем Костомарову ампутировали пальцы левой руки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенёс ампутацию пальцев левой руки из-за гангрены.

«Гангрена — это как засохшая ветка на дереве. Когда та или иная часть тела не получает достаточного количества питания с током крови, имеет какие-то внешние повреждения механического, температурного или инфекционного характера, ткани начинают отмирать», — цитирует кандидата медицинских наук Евгения Машковского «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что если оперативно не восстановить нормальное кровоснабжение и питание конечности, то она отмирает.

«Если участок некроза уже образовался, очень важно локализовать процесс и удалить разрушенную ткань — врач выбирает вмешательство, соответствующее уровню поражения, от лоскутных операций на коже до ампутации конечности или удаления органа», — добавила врач-терапевт Ольга Бакшутова.

Она подчеркнула, что самое важное со стороны пациента — обратиться к врачу при первых же симптомах, которые его беспокоят.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее стали известны новые подробности состояния Костомарова.