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Sport24: у Костомарова идёт медленный процесс выздоровления

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Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

«У Романа идёт медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет», — приводит слова источника Sport24.

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Фигурист находился в медикаментозной коме. Его подключили к аппарату ЭКМО. 24 января необходимость в этом отпала. По информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы.

Костомаров на Олимпиаде 2006 года в Турине выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой.

Ранее хореограф Илья Авербух высказался о самочувствии Костомарова.

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