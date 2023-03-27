Губанова объяснила, почему сменила гражданство на грузинское

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, объяснила своё решение сменить спортивное гражданство.

«Это было ещё до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс».

Губанова одержала победу на чемпионате Европы 2023 года. Она также является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Губанова приветствует возвращение российских спортсменов на международную арену.