Губанова объяснила, почему сменила гражданство на грузинское
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«Это было ещё до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс».
Губанова одержала победу на чемпионате Европы 2023 года. Она также является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.
Ранее сообщалось, что Губанова приветствует возвращение российских спортсменов на международную арену.