Губанова приветствует возвращение российских спортсменов на международную арену

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, рассказала о своём отношении к возможному возвращению россиян на международные соревнования.

«От моего мнения ничего не изменится. Как случится, так случится. Я никогда не думаю, с кем я выступаю, и соревнуюсь сама с собой. Я была бы рада», — цитирует Губанову «Спорт-Экспресс».

Губанова одержала победу на чемпионате Европы 2023 года. По сумме двух программ получила от судей 199,91 балла. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (193,48), третьей — швейцарка Кимми Репонд (192,51).

Ранее Губанова высказалась о смене спортивного гражданства в 2021 году.