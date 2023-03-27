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Губанова приветствует возвращение российских спортсменов на международную арену

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Чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, рассказала о своём отношении к возможному возвращению россиян на международные соревнования.
Губанова приветствует возвращение российских спортсменов на международную арену
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«От моего мнения ничего не изменится. Как случится, так случится. Я никогда не думаю, с кем я выступаю, и соревнуюсь сама с собой. Я была бы рада», — цитирует Губанову «Спорт-Экспресс».

Губанова одержала победу на чемпионате Европы 2023 года. По сумме двух программ получила от судей 199,91 балла. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (193,48), третьей — швейцарка Кимми Репонд (192,51).

Ранее Губанова высказалась о смене спортивного гражданства в 2021 году.

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