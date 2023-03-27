Нигматуллин: для Смолова нагрузки на шоу «Ледниковый период» могут стать сюрпризом

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов может принять участие в шоу по фигурному катанию «Ледниковый период».

«Ледниковый период» — это не шутки. Это настоящие тренировки, ментальная подготовка и рвение к результатам. Поэтому сейчас, думаю, Фёдор не пойдёт на проект. Но если пойдёт чуть позже, могу сказать, что для него, возможно, будут сюрпризом нагрузки на этом шоу», — цитирует Нигматуллина Sport24.

По его словам, «Ледниковый период» — замечательный проект, который требует очень много времени и сил.

«Смолову было бы очень тяжело совмещать с футболом», — добавил Нигматуллин.

Нигматуллин принимал участие в «Ледниковом периоде». Он выступал в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.

Смолов в сезоне-2022/23 в 23 матча во всех турнирах забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции между форвардами «Динамо» Фёдором Смоловым и Константином Тюкавиным.