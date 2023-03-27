Демурчян рассказала, чему научила бы фигуристок на боксёрской тренировке

Чемпионка мира по боксу россиянка Анастасия Демурчян поделилась, чему научила бы фигуристок на тренировке.

«Если бы фигуристки пришли на мою тренировку и попросили научить чему-то из бокса? Конечно, согласилась бы, почему бы нет? (Смеётся.) Сначала бы показала, как стоять в стойке — это самое главное», — цитирует Анастасию Демурчян «Чемпионат».

Демурчян выиграла золото, одержав победу над представительницей Австралии Фрэнсис Скотт единогласным решением судей в весовой категории до 70 кг.

Ранее Демурчян рассказала об эмоциях после победы на чемпионате мира по боксу.